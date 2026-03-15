「メンバー的には（前回より落ちていない）。各国が力をつけてきた」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。目標だった大会連覇に届かず、8強止まりは第6回大会にして初の屈辱。井端弘和監督が試合後の会見で「負けた現実がある」と受け止めた。