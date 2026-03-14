泥だらけのユニ「どんな犠牲払ってでも貢献したい」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているドミニカ共和国代表は13日（日本時間14日）、韓国代表に10-0の7回コールドで勝利し、準決勝進出を決めた。中心選手のブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）が、試合後に動画配信サービス「Netflix」の中継インタビューに応じ、最後に披露した日本語が話題となっている。ユニホームを泥だらけにして躍