◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ１次ラウンドＢ組でまさかの“ジャイアント・キリング”が起きた。イタリアが米国との「全勝対決」で快勝。３連勝で２大会連続の準々決勝進出に王手をかけた。１１日（日本時間１２日）には現在２勝１敗のメキシコと１次ラウンド最終戦に臨み、勝てば４連勝で文句なしの８強。負けた場合は米国を含めて３チームが同勝