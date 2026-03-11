新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて３月６日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#78を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。 今回はゲストに『コードギアス 反逆のルルーシュ』『ONE PIECE FILM RED』などを手掛ける谷口悟朗監督とRain Treeの綾瀬ことりを迎え、来週公開の映画『パリに咲くエトワール』の特集や映画『ドラえもん』の最新情報などを