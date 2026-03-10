「AIではないです。本物です。発信していこうと思いまして」ドジャースで編成部選手育成・能力開発の主任を務めているウィル・アイアトン氏は10日、開設したインスタグラムなどSNSを開設したことについて、「AIではないです。本物です。（自分から）発信していこうと思いまして」と経緯を明かした。大谷翔平投手の通訳も務めているアイアトン氏は、侍ジャパンの戦略スタッフとして活動している。動画で「はじめまして、ウィル