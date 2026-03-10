国際大会モチベアップのため新たに8強入りの規定が設けられていたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表は9日、1次ラウンド・豪州戦に7-2で勝利し、準々決勝進出を決めた。4大会ぶりの1次ラウンド突破により、4億ウォン（約4280万円）の臨時ボーナスを手にすることになる。地元メディアによれば、KBOが1月29日に主要規約およびリーグ規定の改正案を公表。国際大会でのモチベーションを高めるため、新たに8強入り