国際大会モチベアップのため新たに8強入りの規定が設けられていた

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表は9日、1次ラウンド・豪州戦に7-2で勝利し、準々決勝進出を決めた。4大会ぶりの1次ラウンド突破により、4億ウォン（約4280万円）の臨時ボーナスを手にすることになる。

地元メディアによれば、KBOが1月29日に主要規約およびリーグ規定の改正案を公表。国際大会でのモチベーションを高めるため、新たに8強入りで4億ウォン（約4280万円）という規定を設けることが発表された。

さらにその後勝ち進んだ際も、4強入りでの報酬は3億ウォン（約3200万円）から6億ウォン（約6400万円）へ、準優勝の7億ウォン（約7500万円）が10億ウォン（1億700万円）、優勝の10億ウォンが12億ウォン（1億2800万円）へと増額されていた。

前回大会は日本での1次ラウンド敗退という屈辱を味わい、2015年のプレミア12以降はトップチームが苦戦している韓国。どこまで報酬を手にすることができるのだろうか。（Full-Count編集部）