【専門家の目｜太田宏介】フライブルクMF鈴木唯人が今季4G目ドイツ1部フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人は、3月7日に行われたブンデスリーガ第25節のレバークーゼン戦（3-3）で今シーズンのリーグ戦4点目を記録した。元日本代表DF太田宏介氏も絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「本当に理想的なカウンター攻撃だった」1-1で迎えた前半43分、自陣からボールをつなぐフライブルクは