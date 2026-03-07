猫や猫の姿を表すネットスラング 1.ぬこ・ネッコ ぬこもネッコも、共に「猫」という意味の言葉です。 ぬこの由来には、某漫画の主人公が「ねこ」を「ぬこ」と書き間違えたエピソードから始まった、ネットの掲示板上で「ねこ」を「ぬこ」に誤変換したことがきっかけで、猫の可愛らしさを表現するためあえて「ぬこ」と呼ぶようになったなどの説があります。 また、犬を意味する「イッヌ」とペアで「ネッコ」が使わ