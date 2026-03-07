チームラボ《スケッチ環世界》©チームラボ成田国際空港株式会社（NAA）とチームラボは、千葉県・成田空港隣接の航空科学博物館にて、「チームラボ スケッチ環世界」を開催する。「共創」をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に世界を自由に創造することを楽しむ「学ぶ！未来の遊園地」から、紙に描いたヒコーキやイルカが目の前に立体で出現し、空間内を飛び回るインタラクティブな作品《スケッチ環世界》