航空科学博物館、チームラボ スケッチ環世界」を開催 / ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」【まとめ記事】
チームラボ《スケッチ環世界》©チームラボ
成田国際空港株式会社（NAA）とチームラボは、千葉県・成田空港隣接の航空科学博物館にて、「チームラボ スケッチ環世界」を開催する。「共創」をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に世界を自由に創造することを楽しむ「学ぶ！未来の遊園地」から、紙に描いたヒコーキやイルカが目の前に立体で出現し、空間内を飛び回るインタラクティブな作品《スケッチ環世界》を展示する。スマートフォンでそのヒコーキやイルカの視点で、それぞれの生き物の「環世界」（世界の見え方）を操縦することができる。
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」を2026年3月13日（金）よりJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
■ドトール・エクセルシオールで、ドクターイエローの限定Vキセカエをゲット
CCCMKホールディングス株式会社は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」において、株式会社ドトールコーヒーが展開するドトールコーヒーショップおよびエクセルシオールカフェの東海エリア対象店舗で、新幹線・ドクターイエローをデザインした限定「Vキセカエ」全4種を無料配布するキャンペーンを、2026年3月3日（火）より実施する。
■紙に描いたヒコーキやイルカが空間内を飛び回る！航空科学博物館、チームラボ スケッチ環世界」を開催
■結成13年の絆が武道館で開花！天空音パレードが「天下一武道館」で見せた、神話級の多幸感ステージ
2026年2月24日、アイドル界の聖地・日本武道館にて開催された『IDOL FES 天下一武道館 2026』。全国の実力派が集結するこの大舞台で、大阪が生んだ至宝「天空音パレード」が、キャリア13年の底力と、それ以上に眩い「最高の笑顔」を見せつけた。先日、JR大阪駅「桜橋アベニュー」の全長42mに及ぶ大型パノラマ広告に登場し、地元・大阪での圧倒的な存在感を証明したばかりの彼女たち。世界各国でロケを行い、数々の神話を歌にしてきた「天パレ」が、ついに日本の聖地・武道館のステージに降臨。キャリアに裏打ちされた実力と、心の底から楽しむメンバーの笑顔が、収容14,501人の会場を熱狂の渦に巻き込んだ。リーダーの足森いづみ、そして岸りんか、羽澄るな、仁瀬みる、甘咲あずの5人による熱狂のステージをレポートする。
■独自の空間サウンド！ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」
■紅茶花伝×サンリオキャラクターズ！新CM「クロミのわがまま」篇が全国放映開始
コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」において、当社として初となる「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした各種キャンペーンを2026年3月2日（月）より実施中だ。株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」が出演する新CM「クロミのわがまま」篇を同日より全国放映するほか、Coke ON ドリンクチケットが当たるデジタルサンプリングや、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムが当たるキャンペーンを展開。また、6製品全31種類の限定コラボボトルも期間限定で全国発売※する。「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」の唯一無二のコラボレーションを楽しめる。
■ドトール・エクセルシオールで、ドクターイエローの限定Vキセカエをゲット
■紙に描いたヒコーキやイルカが空間内を飛び回る！航空科学博物館、チームラボ スケッチ環世界」を開催
■結成13年の絆が武道館で開花！天空音パレードが「天下一武道館」で見せた、神話級の多幸感ステージ
■独自の空間サウンド！ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」
■紅茶花伝×サンリオキャラクターズ！新CM「クロミのわがまま」篇が全国放映開始
