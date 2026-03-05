株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月6日（金）より、大人も楽しめる「わたくしの」デザートシリーズから、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを使用した『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』を期間限定で新発売する。■大人のご褒美パイバーガーキングでは大人も楽しめるおいしさをテーマに「わたくしの」デザートシリーズを販売してきた。3月6日