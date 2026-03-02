文化放送では、東日本大震災から15年の節目となる3月11日（水）の午後7時00分より、宮城県出身の声優・伊達さゆりがパーソナリティを務める特別番組『15年。「私」の震災、どこから話そう？』を放送する。 東日本大震災から15年の月日が経ち、震災の記憶がない世代も多くなりつつある昨今。その一方で、震災を経験した人々の間でも、震災に対する立場や向き合い方は大きく変わってきている。誰もが震災の経験を後世へ伝えて