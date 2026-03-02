オリックスとの強化試合に出場野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）を行う。この日からメジャー組の出場が解禁となり、大谷翔平ドジャース）は「2番・指名打者」で出場することになった。試合前会見で井端弘和監督が明かした。大谷は2月26日にチーム合流。27、28日の中日との壮行試合（バンテリンドーム）には出場しなかったが、2日ともフリー打撃を行い、5階席に運ぶなど凄まじいパワ