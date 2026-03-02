侍J・大谷翔平、オリックス戦は「2番・DH」 中軸は鈴木、村上、吉田のMLB組 出場解禁で超強力打線に
オリックスとの強化試合に出場
野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）を行う。この日からメジャー組の出場が解禁となり、大谷翔平（ドジャース）は「2番・指名打者」で出場することになった。試合前会見で井端弘和監督が明かした。
大谷は2月26日にチーム合流。27、28日の中日との壮行試合（バンテリンドーム）には出場しなかったが、2日ともフリー打撃を行い、5階席に運ぶなど凄まじいパワーを見せつけていた。
1番に近藤、2番に大谷、クリーンアップは鈴木、村上、吉田のメジャー組となった。6番に佐藤、7番は牧、8番源田、9番坂本の並びだという。井端監督は「また微調整が必要なら本番問わずしていく」とコメント。この日合流している岡本については「昨日帰国しているので、今日は練習だけです」と語った。
【侍ジャパンのスタメン】
1（右）近藤
2（指）大谷
3（中）鈴木
4（一）村上
5（左）吉田
6（三）佐藤
7（二）牧
8（遊）源田
9（捕）坂本
先発投手：菊池
