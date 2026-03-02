オリックスとの強化試合に出場

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）を行う。この日からメジャー組の出場が解禁となり、大谷翔平（ドジャース）は「2番・指名打者」で出場することになった。試合前会見で井端弘和監督が明かした。

大谷は2月26日にチーム合流。27、28日の中日との壮行試合（バンテリンドーム）には出場しなかったが、2日ともフリー打撃を行い、5階席に運ぶなど凄まじいパワーを見せつけていた。

1番に近藤、2番に大谷、クリーンアップは鈴木、村上、吉田のメジャー組となった。6番に佐藤、7番は牧、8番源田、9番坂本の並びだという。井端監督は「また微調整が必要なら本番問わずしていく」とコメント。この日合流している岡本については「昨日帰国しているので、今日は練習だけです」と語った。

【侍ジャパンのスタメン】

1（右）近藤

2（指）大谷

3（中）鈴木

4（一）村上

5（左）吉田

6（三）佐藤

7（二）牧

8（遊）源田

9（捕）坂本

先発投手：菊池



