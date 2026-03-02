わいせつ目的で女性に大量のアルコールを飲ませてホテルに連れ込み、その後死亡させた男の裁判が始まり、男は無罪を主張しました。 【写真を見る】わいせつ目的で25歳女性にテキーラ32杯飲ませ…ホテルに連れ込み死亡させた罪に問われる44歳男 初公判で無罪主張 名古屋 起訴状などによりますと、名古屋市港区の板谷博希被告（44）は2023年5月、名古屋市中区の飲食店で当時25歳の女性にわいせつ行為をしようとしてア