初実戦にしてはまずまず、と言ったところか。【もっと読む】日本ハム新庄監督は日刊ゲンダイのYouTubeをチェックしていた！26日、日本ハムの有原航平（33）が韓国・ハンファとの練習試合に先発。古巣復帰後初の対外試合登板は1イニング無安打無失点という滑り出しとなった。有原は「初めてにしては悪くない。ここからもっと状態を上げていけたら」と、納得した表情。すでに新庄監督から本拠地開幕戦（3月31日=ロッテ戦）での