整理収納アドバイザーで2児の母・あさこさん（30代）は、「服はクローゼットにいっぱいあるのに、ときめかない」「選ぶたびに疲れてしまう」とため息をついていたそう。ですが、もの減らしたことで考え方が大きく変わり「クローゼットをあけた瞬間、目に入る景色が整っているだけで、気持ちも少し軽くなった」と話します。あさこさんが実践する「きれいでときめくクローゼット」のつくり方をお聞きしました。1：服はハンガーパイプ