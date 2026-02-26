去年1年間に自動車やバイクを運転中の“ながらスマホ”による死亡・重傷事故が過去10年で最多となったことが警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、2025年1年間の交通事故死者数は2547人で前年から116人減り、統計が残る1948年以降で最も少なくなりました。一方で、スマホを使いながら車やバイクを運転する“ながらスマホ”による死亡・重傷事故は148件と過去10年で最多となっています。警察庁は「スマホなどを使用中