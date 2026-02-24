もりそばやざるそばで「あつもり」という食べ方がある。普通は冷たいそばだが、そばを温かくして食べるというものだ。「そばはキリッと冷たいのを食うのが粋なんだよ」と江戸っ子がいいそうだが、寒い季節、そんな江戸っ子も親しくなった街そば屋で「あつもりで！」とこっそり頼みそうなメニューである。【画像】半蔵門の人気店「SOBA STAND そばうさ」で提供される「バジル温そば、そばあつもり」そもそも、そば切り誕生の草