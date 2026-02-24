シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）が24日までに、インスタグラムを更新。56歳で亡くなったことが23日に発表されたLUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。大黒は「戦友よ、安らかに眠れ」と書き出し「私の心は土砂降りだ昨日、SUGIZOくんから発表がある前にと胸が張り裂けるほどの悲報と、3／12のLIVEに向けてどれほど真矢くんが懸命に病気と闘っていたかそして『真矢がお世話になり本当にありがとう。摩季ちゃんには感