ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、香港俳優のジャッキー・チェンが登場し、場内からは歓声が沸き起こった。エキシビションの1部と2部の間の休憩時間にパンダのぬいぐるみを2つ持って登場。インタビューが行われ、会場からは歓声が沸き起こった。エキシビションの中継にも映り込んでおり、ネット上では「ジャッキーチェン」がトレンド入りしていた。