水俣市の病院で、患者の体内に手術で使用したビニール袋を置き忘れるミスがあったことがわかりました。 医療ミスがあったのは、国保水俣市立総合医療センターです。医療センターによりますと、2023年8月、緊急外来を受診した熊本市の50代男性に虫垂炎の手術を行った際、体内に入れたビニール製の袋を置き忘れたということです。手術から約1か月後、腹部の痛みを感じた男性が熊本市内の病院で再手術を受