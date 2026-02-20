『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「図書館で“刃物男”3人襲う面識ない利用者ら切りつけ…」についてお伝えします。◇19日夜、サイレンが鳴り響き張り詰めた空気が漂う中、担架で運ばれていく人の姿も。警察などによると、福岡市の図書館で50代から80代の男女3人が刃物で襲われる事件がありました。捜査関係者によると、男はまず利用者の男性を刺して、その後、出入り口付近へ移動し、女性利用者の首も切