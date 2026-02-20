お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（40）が19日放送のTBS系バラエティー『空っぽハウス』（後7：54）に出演。夫・庄司が長年捨てられなかったものを明かした。【写真】「プリンセス可愛いです」次女の6歳の誕生日に家族ショットを披露した藤本美貴＆庄司智春夫妻※3枚目番組では、家の荷物を全部出して部屋を空っぽにすることで、間取り、生活動線、家具配置などを見直し、より良い生活になる