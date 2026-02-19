2026年2月18日のトークバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）は「睡眠力」を特集、ゲストの木村拓哉さんは長い間「不眠」悩みがある。果たして解決できる方法はあるのか。脳疲労は不眠につながる「木村さん、普段はぐっすり眠れていますか」とアナウンサーからふられた木村さんは、「う〜ん、ぐっすりという感じでもないと思います。もう結構何年も前から」と意味深な答え。会場からは木村さんの「不眠」に「え