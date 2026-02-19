2026年2月18日のトークバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）は「睡眠力」を特集、ゲストの木村拓哉さんは長い間「不眠」悩みがある。果たして解決できる方法はあるのか。

脳疲労は不眠につながる

「木村さん、普段はぐっすり眠れていますか」とアナウンサーからふられた木村さんは、「う〜ん、ぐっすりという感じでもないと思います。もう結構何年も前から」と意味深な答え。

会場からは木村さんの「不眠」に「え〜っ」と意外そうな反応が。それに応えるように「ずっと（眠れない状態が続いている）」と木村さん。「もし睡眠力という力があるならほしいです」と睡眠不足に悩まされる人間にとって切実な思いを吐露した。MCの明石家さんまさんも「それは俺も欲しい」と同意。

お笑いコンビEXITのりんたろー。さんが「体が疲れている方が眠れますよね」と疲労研究家の梶本修身さんに聞くと「それ間違い」と即座に否定された。木村さんも「えっ！」と驚きの表情に。「確かに寝落ちはするでしょ？でもそれは自律神経が覚醒を維持できないから寝落ちをするのであって、変な時間に覚めたりしません？つまり睡眠のリズムがかなり悪い」。脳疲労をためないことが大事だと強調した。

「毎日熱中症を起こしているのとほぼ同じです」

梶本さんがNGを出したのが木村さんの「お風呂の入り方」。「睡眠の質に影響する脳疲労度チェック」をした時のこと。「風呂は熱めが好きまたは長めが好き」の質問に木村さんは「俺、44度」と答えると、出演者から口々に「あち〜！」「大丈夫？」などの声が飛ぶ。

木村さんは「腕にポツポツポツと汗が出てきて、『あん、ようやくきたか』という感じ」と話した。梶本さんは「42度以上のお湯に25分以上つかっているとほぼほぼの人が熱中症を起こしている」と説明する。

ちゃんとしたデータもあるそうだ。「なのでキムタクさん、非常にやばい。毎日熱中症を起こしているのとほぼ同じです」と熱い長風呂に警告した。44度は「さすがキムタク」と手放しでほめられない熱さだ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）