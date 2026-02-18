盗撮をしていた男子大学生から現金を脅し取ったとして逮捕された22歳の男が不起訴処分となりました。東京・池袋駅で去年、盗撮をしていた男子大学生に「お前やってたよな」などと声をかけ、近くの公園で現金10万円を脅し取った疑いで逮捕された22歳の男について、東京地検は18日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。一方、男は自身が商業施設で女性の盗撮をしたとして、18日付で略式起訴され