モバイルバッテリーが航空機内で発火する事例が相次いでいることを受け、国土交通省は4月にも機内でのモバイルバッテリーの使用を禁止する方針を固めたことがわかった。リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーを巡っては、去年1月、韓国で、機内の座席の上にある収納棚にあったモバイルバッテリーから火が出て機体が燃えたほか、国内の航空会社でも充電中に火や煙が出る事例が相次いでいる。これを受け、国交省は4月にも航