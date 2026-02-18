将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井は「けんけんかつお食べ比べ丼」、永瀬は「南紀串本よしだ本鮪重〜極〜」「有田郡みかんとナッツの生ケーキ」「和歌山産まりひめいちご100％ジュース」「コーヒースタ