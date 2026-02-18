世界的な中華調味料ブランド「李錦記」の商品を販売するエスビー食品株式会社は、オイスターソースを中心とした調味料の実態を明らかにするため、全国の男女1,000 名を対象に「オイスターソースに関する調査」を実施。その結果、好きな調味料や自宅にある調味料、ランチでよく食べに行く料理ジャンル、オイスターソースを使ったおすすめのレシピ、物価高騰などによる調味料選びの変化など、オイスターソースに関する実態が明らかと