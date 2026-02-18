オイスターソースに関する調査実施…みんなが好きな調味料１位は？
世界的な中華調味料ブランド「李錦記」の商品を販売するエスビー食品株式会社は、オイスターソースを中心とした調味料の実態を明らかにするため、全国の男女1,000 名を対象に「オイスターソースに関する調査」を実施。その結果、好きな調味料や自宅にある調味料、ランチでよく食べに行く料理ジャンル、オイスターソースを使ったおすすめのレシピ、物価高騰などによる調味料選びの変化など、オイスターソースに関する実態が明らかとなった。
まず、「好きな調味料」については、１位が醤油。２位にマヨネーズ、３位が味噌。その後、塩、ぽん酢、麺つゆ、だしの素・白だし、こしょうが続き、今回の調査テーマであるオイスターソースは15位。
続いて、自宅にある調味料は「醤油（85.2％）」「塩（83.5％）」「砂糖（78.0％）」「味噌 （77.8％）」など和食の味付けには欠かせない調味料が上位に。オイスターソースは40.9％だったが、「料理好き」の約６割は自宅にあることがわかった。自宅にある調味料を全体と「料理好き」で比較したところ、全ての項目において料理好きの保有率が全体を上回る結果となり、さらには料理をすることが好きな人と嫌いな人で保有率の差が大きい調味料の１位はコチュジャン。２位にオイスターソース。３位が酒という結果に。
また、オイスターソースに関して、約１年前と比べて変わったことがあるか調査したところ、好きになったかという質問では「大変好きになった（4.3％）」「好きになった（12.4％）」「やや好きになった（49.5％）」と多くの人がオイスターソースに対して好意的になったことが明らかに。使用頻度に関する質問でも「変わらない（64.2％）」が最も多かったものの、約５人に１人は以前より使うようになったと回答。その理由については「オイスターソースのおいしさに気が付いたから（42.3％）」「オイスターソースは汎用性が高いため節約になるから（38.1％）」「物価高で自炊が増えたから（32.0％）」。
さらに、ランチでよく食べに行く料理ジャンルに関する調査では、１位が「日本料理 （71.5％）」。２位が「中華料理」で３位が「イタリアン」。中華料理に限定するとランチでよく食べるのは１位が「チャーハン」、２位に「餃子」、３位が「ラーメン」となっている。
そして、オイスターソースと相性が良いと思う食べ物について質問したところ、１位が中華風の「焼きそば（40.1％）」で、次いでチンジャオロースや牛肉のオイスター ソー ス炒めなどのレシピがある「牛肉と野菜の炒め物（34.0％）」、「エビやイカなどの海鮮炒め（29.9％）」、「豚肉とナスの炒め物（27.5％）」で、さらには「チャーハン（24.7％）」という回答も。肉や海鮮、野菜だけでなく幅広いメニューと合うと認知されていることがうかがえる。また、約５人に１人は中華料理以外にもオイスターソースを使用したことがあることも明らかになっている。
最後に、昨今の物価高騰を受け、家庭での調味料選びの変化に関する調査を行なったところ、62.6％の人が何かしらの影響を受けている実態が浮き彫りに。「価格の安さを重視するようになった（25.5％）」という声が最も多かったほか、「汎用性の高さを重要視するようになった（18.5％）」や「使用頻度が高い調味料を選ぶようになった（14.2％）」といった回答が目ち、さらには「最後まで使い切れるサイズを選ぶ（17.1％）」という意見も。一つの調味料を無駄なく多用途に活用したいという意識、安さだけでなく日々の料理に幅広く使い回せるコストパフォーマンスの良い調味料を選ぶ傾向が強まっていた。
なお、オイスターソースの始祖である李錦記の使命として、オイスターソースの魅力を届けるために昨年「李錦記オイスターソース党」を結成。俳優の高橋克典さんを党首に迎え、「伝統」と「革新」の ２つの側面から中華の枠を超えたオイスターソースの活用術を、WebCM や SNS、イベントなどを通じて発信している。
そして、李錦記の「オイスターソース（チューブ入り）」は、使用時の不満点「液だれ」に着目し、チューブ容器に「液だれ防止キャップ」を採用するとともに、健康志向の高まりを受け、「減塩」タイプを新発売。
また、２月18日（水）からSNSでのいいねやコメント数に応じて、当選賞品がランクアップしていくキャンペーン「李錦記オイスターソース党 百万濃愛（ミリオンコクラブ）大作戦」を実施。
応募方法はXとInstagramの２つ。Xで応募する場合は、李錦記公式 X（@leekumkeejp）をフォローし、TOP に固定されているキャンペーン投稿に「いいね♡」で、キャンペーン投稿をリポストすると、当選確率 10 倍アップ。Instagramは、李錦記公式 Instagram（leekumkee.jp）をフォローし、TOPに固定されているキャンペーン投稿にコメントするだけ（ハートの絵文字「♡」一文字だけでもOK）。「#李錦記オイスターソース党」「#百万濃愛大作戦」を付けて投稿すると当選確率 10 倍アップする。応募期間は２月18日（水）10:00〜３月31日（火）23:59で、「香港100万ドルの絶景ツアー」や限定調味料セットなどの商品が用意されている。
