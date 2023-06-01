「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本６−８イタリア」（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスは地元イタリアと対戦したが、別のシートでスイスが韓国に勝利。この瞬間に日本の準決勝進出の可能性が消滅した。日本はイタリア戦で第１０エンドをプレー中だったが、スイスが韓国に勝利したことで５勝目をマーク。日本はたとえ残り試合で全勝しても、直接対決で敗れてい