これまでの支えに感謝を示す陳マネジャー（左）と細谷店長＝横浜市中区旅行用品などを専門に扱う「三洋堂横浜店」（横浜市中区、本社・東京）が、２７日に閉店する。産業貿易センタービルにあるパスポートセンターの向かいという立地からおよそ半世紀にわたり、多くの人に親しまれてきた。同日まで特別割引セールを行っている。同店は１９７６年にオープン。旅行用品の販売のほか、スーツケースの修理や鍵の紛失を含めて、さま