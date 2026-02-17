IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社は、ブランドの第1号製品であり、国内累計40万ユーザー※に愛用されている指ロボット「SwitchBot ボット」の充電対応モデル「SwitchBot ボットCharge」の予約販売を2026年2月16日（月）より開始する。 物理スイッチをスマート化する利便性はそのままに、ユーザーからの要望が最も多かった「充電式バッテリー」へ対応