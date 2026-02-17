SwitchBotの原点、ついに進化！電池交換不要の「SwitchBot ボットCharge」
IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社は、ブランドの第1号製品であり、国内累計40万ユーザー※に愛用されている指ロボット「SwitchBot ボット」の充電対応モデル「SwitchBot ボットCharge」の予約販売を2026年2月16日（月）より開始する。 物理スイッチをスマート化する利便性はそのままに、ユーザーからの要望が最も多かった「充電式バッテリー」へ対応。よりエコで、より確実なスマートホーム体験を提供する。（※自社調べ、ボットデバイスユーザー総数）
■製品開発の背景
SwitchBotの指ロボットであるボットは、壁のスイッチや家電のボタンに貼り付けるだけで、あらゆるものをIoT化できる手軽さから、日本のスマートホーム市場を牽引してきた。 しかし、従来の電池式（CR2型）では「電池の買い置きが面倒」「ランニングコストが気になる」という声も寄せられていた。今回の充電式モデルは、そうしたユーザーの声に応え、地球環境にも財布にも優しい、次世代のスタンダードとして開発した。
■最大6ヶ月の長寿命バッテリー
280mAhのリチウムイオン電池を搭載。USB Type-Cポートからのフル充電で、約6ヶ月間（1日1回の動作想定）の連続使用が可能だ。電池を買い換える手間とコストを削減し、長く安心して使用できる。
■多様なボタン＆スイッチに対応
「押す」「スイッチ」「カスタムモード」の3つのモードで、基本的な動作からこだわりの設定まで対応。「カスタムモード」では、押し続ける時間や動作の間隔を細かく調整できるため、より多様な使用シーンで活用できる。
■設置はわずか3秒。声でも外からでも操作可能
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。別売りの「SwitchBot ハブ」シリーズと組み合わせれば、外出先からの遠隔操作や、Alexa・Google Home・Siriを通じた音声操作にも対応する。
■暮らしに寄り添うスケジュール機能
最大5つのスケジュールを設定可能。起床時間に合わせてコーヒーメーカーを起動したり、帰宅時間に合わせてお湯張りを行ったりと、生活リズムに合わせた自動化を簡単に行うことができる。
■SwitchBotについて
SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカー。「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指している。人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開している。
・SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット
・Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス
・ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発
＜製品概要＞
SwitchBot ボットCharge
販売価格： 5,480円（税込）
予約開始日：2026年2月16日（月）
販売チャンネル：
・Amazon公式ストア
・SwitchBot公式サイト
・楽天市場SwitchBot公式店
・ヤフーSWITCHBOT公式ショップ
・全国の家電量販店
SwitchBot（スイッチボット）
SwitchBot（スイッチボット）
