九州高校サッカー新人大会は16日、女子の決勝が行われ、大分県代表の柳ヶ浦は神村学園（鹿児島）と対戦しました。 1月の全日本高校女子サッカー選手権大会と同じ顔合わせとなった注目の一戦でしたが、今回は0-2で敗れ、惜しくも準優勝となりました。 また、男子の大分鶴崎は予選リーグで東福岡に勝利するなど3連勝の快進撃を見せましたが、決勝トーナメント1回戦で大津（熊本）に0-4で敗れました。