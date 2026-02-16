フェイラージャパン株式会社は、ドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」の10周年を記念したポップアップイベント「LOVERARY LAND」を２月27日（金）〜３月５日（木）までWITH HARAJUKU B1Fで期間限定開催する（入場無料）。 このイベントは、ラブラリー バイ フェイラーのポップでキュートな世界観を“テーマパーク”をコンセプ