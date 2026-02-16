¥é¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Ð¥¤ ¥Õ¥§¥¤¥é¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸¶½É¤Ç³«ºÅ¡ª
¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥å¥Ë¡¼¥ë¿¥¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFEILER¡Ê¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¡Ë¡×¤Î¥®¥Õ¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLOVERARY BY FEILER¡Ê¥é¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Ð¥¤ ¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¡Ë¡×¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLOVERARY LAND¡×¤ò£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£³·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇWITH HARAJUKU B1F¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤¹¤ë¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Ð¥¤ ¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉ½¸½¡£¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¡È¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦ÂÎ¸³¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦Áª¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡É¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ·±àÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ë¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Ð¥¤ ¥Õ¥§¥¤¥é¡¼10Ç¯´Ö¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ä¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ²òÀâ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É ¡ÁLOVERARY BY FEILER10 ¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¡Á¡×¤ÎÅ¸¼¨¡¢10¾Ï¤«¤é¤Ê¤ëÊª¸ì¤òÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤ËËÂ¤°¡Ö10th Anniversary 10 Stories¡×ÅÐ¾ì¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹ ¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥é¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Ð¥¤ ¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«²ñ¾ì¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¼÷»Ê¤Î¡Ø¥ª¡¼¥¹¥·¡Ù¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Î¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¥¤¥Ã¥Á¥ç¥¦¡ª¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¥é¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡Ö10th Anniversary 10 Stories¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ¥·¥§¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯·¿¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê£¹Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ø¥é¥Ö¥é¥ê¡¼¥â¥¯¥Ð¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¾å¡¢¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÊ¤¢¤á¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬¤º²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤È¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¿ÊÄèÂÐ¾Ý³°¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Instagram¤â¤·¤¯¤Ï X ¤Ë¤Æ FEILER ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷feiler_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥é¥Ö¥é¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¡Ö#¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î12»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÅÄÃæ¥·¥§¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤â¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅöÆü11»þ¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ç¡¢´õË¾¼Ô15Ì¾¸ÂÄê¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£ÅÄÃæ¥·¥§¥ó¤¬¥é¥Ö¥é¥ê¡¼ ¥Ð¥¤ ¥Õ¥§ ¥¤¥é¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é£± ÅÀ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅÄÃæ¥·¥§¥ó¤¬iPad ¾å¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ë£±¤Ä¤À¤±¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
