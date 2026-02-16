東京ディズニーランドが東京ではなく千葉県にある……などということは皆がよく知っている。東京じゃなくて千葉じゃんか、などといまさらあげつらっても、かえって冷たい目で見られるだけに決まっている。【画像】古びたビルが目立つエリアも…東京ディズニーランド“かつての最寄り駅”「浦安」を写真で一気に見る東京駅からJR京葉線に乗って新木場を過ぎ、荒川を渡れば葛西臨海公園。そして旧江戸川を渡る頃には、車窓には夢