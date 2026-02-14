自民党が歴史的勝利を収めた2月8日投開票の衆議院選挙。同日午後8時ごろからテレビ各局で選挙特番が組まれたが、『選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（TBS系）で、爆笑問題・太田光（60）が高市早苗首相（64）に投げかけた質問に賛否が巻き起こった。午後10時20分頃に高市氏と中継がつながり、自民党が公約に掲げる「食料品の消費税2年間ゼロ」の政策を中心にインタビューが行われた。