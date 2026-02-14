総選挙で歴史的大惨敗に終わった「中道改革連合」。立憲民主党と公明党の衆議院議員によって結成された新党だが、旧公明勢は比例名簿上位へ登載されたことにより28名の候補者全員が当選しているため、実態は、旧立民勢の“一人負け”と言える。なぜ「立憲民主党」は一敗地にまみれたのか。旧民主党時代からの歩みを辿ってみれば、それが必然だったと指摘することも可能である。豊富な人脈で国政の中枢を取材し続けてきたジャーナ