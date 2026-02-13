県出身の料理研究家・浜内千波さんが考案し、徳島発の新たな名物料理として期待されるメニューの作り方を学ぶ教室が、2月13日に徳島市で開かれました。作り方を学んだのは、県出身の料理研究家・浜内千波さんが考案した「阿波の国 味噌鶏汁」です。国認定地域ブランド「GI＝地理的表示保護制度」の登録を受けている「阿波尾鶏」と「御膳みそ」が使われていて、徳島発の新たな名物料理として期待が寄せられています。13日、ふ