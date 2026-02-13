¿·¤¿¤ÊÌ¾ÊªÎÁÍý¤Ø´üÂÔ¡¡ÉÍÆâÀéÇÈ¤µ¤ó¹Í°Æ¥á¥Ë¥åー¤Îºî¤êÊý³Ø¤Ö¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©½Ð¿È¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÉÍÆâÀéÇÈ¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¡¢ÆÁÅçÈ¯¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾ÊªÎÁÍý¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Îºî¤êÊý¤ò³Ø¤Ö¶µ¼¼¤¬¡¢2·î13Æü¤ËÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤êÊý¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸©½Ð¿È¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÉÍÆâÀéÇÈ¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö°¤ÇÈ¤Î¹ñ Ì£Á¹·Ü½Á¡×¤Ç¤¹¡£
¹ñÇ§ÄêÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGI¡áÃÏÍýÅªÉ½¼¨ÊÝ¸îÀ©ÅÙ¡×¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¤ÇÈÈø·Ü¡×¤È¡Ö¸æÁ·¤ß¤½¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÁÅçÈ¯¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾ÊªÎÁÍý¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤·¤Æ15Ê¬¡×
Ìó1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÎÁÍý¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°¤ÇÈÈø·Ü¤ä¸æÁ·¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÌ£Á¹½ÁÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢²È¤Ç¤âºî¤ì¤½¤¦¡×
¡Ö¡ÊÎÁÍý¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤¿¸©ÍÜ·Ü¶¨²ñ¤Ï¡¢º£¸å¡¢Ì£Á¹·Ü½Á¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¾ÊªÎÁÍý¤È¤·¤ÆPR¤·¤Þ¤¹¡£