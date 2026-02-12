第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会でスノーボード男子ハーフパイプ予選の日本勢は、連覇を狙う平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら４人全員が決勝に進んだ。ショーン・ホワイトさんも見守る中どれほど滑れるのか――。誰もがスタート地点に立つ平野歩をそんな思いで見つめていた。複数箇所の骨折を抱えての強行出場。次の瞬間、王者の執念を目の当たりにした観衆が沸いた。１回目のラン、普段と逆の足を前にし