ピザチェーン「ピザハット」の公式「X」アカウントが、ピザにチーズが流れ落ちるような画像を投稿し、「何だと思う？」とユーザーに問いかけています。【画像】え…何だろう？コチラが「明日解禁」ピザハットの“におわせ”画像です！気になる！！この冬だけの…何だろう？公式アカウントは「この冬だけの“あのピザ”明日解禁」とコメント。ピザ生地の上に、温かいチーズが流れ落ち、湯気が立つ画像を投稿しています。「