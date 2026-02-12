ピザチェーン「ピザハット」の公式「X」アカウントが、ピザにチーズが流れ落ちるような画像を投稿し、「何だと思う？」とユーザーに問いかけています。

【画像】え…何だろう？ コチラが「明日解禁」ピザハットの“におわせ”画像です！ 気になる！！

この冬だけの…何だろう？

公式アカウントは「この冬だけの“あのピザ”明日解禁」とコメント。ピザ生地の上に、温かいチーズが流れ落ち、湯気が立つ画像を投稿しています。

「ピザで、○○○○？ 何だと思う？」という公式アカウントの問いかけに対し、X上でコメントが続々と寄せられています。

「○○○○」に入るものをユーザーが予想し、公式アカウントが返信。「ピザで温泉」「ピザ温泉最高ですね！」「断食？」「ピザの誘惑に負けてしまいそうです！」「グラタン」「なんと！グラタンピザは発売中です！」「おぼれる？」「わわぁ！中の人の夢がバレちゃったかと思いました」「華厳の滝？」「滝のように流れるアレ、最高ですね」と、さまざまな回答が飛び交い、さながら「大喜利」状態となっています。

公式アカウントは「皆さん分かりましたか？ 気になりますよね〜！」とコメント。明日の発表が待たれます。