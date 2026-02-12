【モデルプレス＝2026/02/12】Kis-My-Ft2玉森裕太が、10日深夜放送のラジオ番組『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』（文化放送／毎週火曜深夜24時5分頃〜）に出演。timelesz（タイムレス）のメンバーについて言及する場面があった。【写真】timelesz新体制8人「カウコン」舞台裏ショット◆玉森裕太、timelesz新メンバーの印象Kis-My-Ft2は、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025