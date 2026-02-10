バス業界で課題となっている運転士不足の解消に向けて10日、高校の進路指導担当の教員を対象にしたバスの運転体験会が行われました。 【写真を見る】バス運転士不足の解消へ高校進路指導の担当教員対象の運転体験会大分交通が初開催 この取り組みは、高校生にバスの運転士を職業の選択肢の一つとして考えてもらおうと、大分交通が初めて実施しました。 10日は県立高校の進路指導担当の教員が参加し、運転士の日常の業務や待