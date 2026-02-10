新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「ヴィジランテ」第２期「相澤学生編」振り返りSP特番』を２月28日（土）夜８時30分より、独占無料放送する。 『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（以下『ヴィジランテ』）は、堀越耕平による大人気ヒーローバトルアクション『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフシリーズとして連載中の脚本：古橋秀之 ／作画：別天荒人による同名漫画が原作